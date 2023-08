Weil das Zürich Openair den Ausfall der Band Florence + the Machine kurzfristig bekannt gibt, sind die Fans enttäuscht. Bild: keystone/watson

Zürich Openair stellt Ersatz für Hauptact vor – und kassiert Shitstorm

Am Freitag hätte die weltberühmte englische Band Florence + the Machine auf dem Zürich Openair (ZOA) auftreten sollen. Gestern, also einen Tag vor Beginn des Festivals, gaben die Festivalbetreiber auf Instagram bekannt, dass die Band krankheitshalber ausfällt und durch den Schweizer Künstler Faber ersetzt wird.

Die kurzfristige Absage und der Ersatz irritieren die Besucherinnen und Besucher des ZOA. Die Fans der Band toben und lassen ihrem Frust unter einem Instagram-Post des ZOA freien Lauf. Darunter sind auch viele Kommentare von Menschen zu finden, die kein Deutsch sprechen und schreiben, dass sie extra für Florence + the Machine aus dem Ausland angereist seien. Dass sie Faber kennen, ist anzuzweifeln.

Einige Besucher bemängelten, dass Florence + the Machine nicht durch einen internationalen Act ersetzt wurde. So wie das etwa in Frankreich der Fall ist. Die Band wäre nämlich am Samstag, 26. August, ebenfalls an dem «Rock en Seine» Openair in der Nähe von Paris aufgetreten. Dort wurde sie durch die US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe Cypress Hill ersetzt.

«Ich bin extra aus Neapel angereist»

Carolina ist ein grosser Fan der Band Florence + the Machine. Sie sagt gegenüber watson: «Ich bin extra aus Neapel angereist. Für den ganzen Trip bezahlen wir zu zweit rund 1000 Euro. Aber das Geld ist unwichtig im Vergleich zu der Zeitverschwendung, wenn man bedenkt, dass ich ein anderes Ziel für meinen einzigen Urlaub in diesem Jahr hätte wählen können.»

«Das Problem ist nicht die Absage des Konzertes, die Gesundheit ist das Wichtigste, sondern die Art und Weise, wie das ZOA das Ganze behandelt und kommuniziert», erklärt sie weiter. «Das Schlimmste an der Sache ist, dass sie uns keinen Platz für Verhandlungen bieten, weil sie sagen, dass es noch viele andere internationale Acts gebe.»

Das sagen die Festival-Betreiber

Gegenüber watson haben die Festivalbetreiber bislang keine Stellung genommen. Unter dem Post wurde jedoch eine Antwort an die aufgebrachten Fans verfasst.

Darin steht, dass sie sich für die kurzfristige Programmänderung entschuldigen würden, aber die Gesundheit oberste Priorität habe. Weiter schreiben sie: «Da es ein Festivaltag mit über 20 Acts ist, können keine Tickets rückerstattet oder umgetauscht werden. Wir sind uns sicher, dass das Openair trotzdem grossartig wird und freuen uns riesig auf den Auftritt von Faber am ZOA.»

Danach verweisen die Betreiber darauf, dass es zusätzlich jede Menge Foodstände gebe.

Immerhin: Einige wenige Festivalbesucher in den Kommentaren unter dem Post scheinen mit der Wahl von Faber als Ersatz zufrieden zu sein und freuen sich auf seinen Auftritt.