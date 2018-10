Polit-Aktivist Rachid Nekkaz will St.Galler Burka-Bussen zahlen

«Marsch fürs Läbe» mobilisierte 1500 Menschen, die Gegendemo 800

In Bern ist eine Gegendemo gegen die Kundgebung «Marsch fürs Läbä» friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot präsent.

1500 Menschen haben nach Angaben der Organisatoren am Samstag in Bern am «Marsch fürs Läbe» teilgenommen, einer bewilligten Kundgebung gegen Abtreibung. Eine Gegendemonstration mobilisierte bis zu schätzungsweise 800 Personen. Sie verlief friedlich und endete um halb fünf Uhr vor der Reitschule.

Diese unbewilligte Gegendemonstration lief unter dem Titel «Marsch fürs Leben stoppen». Den Kundgebungsteilnehmern gelang es aber nicht, bis zum Bundesplatz vorzudringen, wo sich die …