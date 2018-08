Schweiz

Brief mit weissem Pulver löst Grosseinsatz in Buchs SG aus



Ein Brief mit einem verdächtigen Pulver hat am Freitagmittag in einer Firma in Buchs SG einen Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Das Pulver war ungefährlich. Laut Polizei könnte es sich um Kokain handeln.

Ein Mitarbeiter des Betriebs hatte nach dem Leeren des Briefkastens das Couvert geöffnet, worauf das Pulver zum Vorschein kam. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte.

Rund 40 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und vom Rettungsdienst betreut, wie die Polizei mitteilte. Ein Schnelltest durch Bio-Spezialisten der Berufsfeuerwehr Winterthur ergab, dass das weisse Pulver ungefährlich ist. «Wir mussten abklären, ob es sich um einen biologischen Kampfstoff oder ähnliches handelt», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

Die Polizei habe die Ermittlungen zur Herkunft des Pulvers aufgenommen. Bislang werde davon ausgegangen, dass es sich um Kokain handle, das fälschlicherweise im Briefkasten der Firma deponiert wurde. Um Klarheit zu haben, müsse das Pulver im Labor untersucht werden, sagte der Sprecher. (sda)

