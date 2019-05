Schweiz

Ostschweiz

Nach Überfall in Konstanz: Polizei sucht nach drittem Mann



Nach Überfall in Konstanz: Polizei sucht nach drittem Mann

Die Polizei sucht in Deutschland und in der Schweiz nach einen Mann, der am Wochenende in Konstanz an einem schweren Raub beteiligt gewesen sein soll. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Zwei mutmassliche Komplizen seien bereits kurz nach der Tat am Samstagmorgen festgenommen worden, heiss es weiter. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gemeinsam mit dem noch flüchtigen Mann sollen sie in der Nacht zum Samstag in eine Villa in Konstanz eingedrungen sein. Dort hätten sie den am frühen Morgen heimkehrenden Eigentümer überwältigt und verletzt.

Als das Trio Stunden später das Haus mit Raubgut verliess, seien sie von einem Zeugen beobachtet worden, der die Polizei alarmierte. Zwei mutmassliche Einbrecher konnten wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Gegen sie hat das Amtsgericht Konstanz laut Staatsanwaltschaft am Sonntag Haftbefehl wegen schweren Raubes, erpresserischen Menschenraubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Bei den 36 und 39 Jahre alten Männern handelt es sich laut Polizei um moldauische Staatsbürger. «Die Fahndung nach der dritten Person läuft. Auch die Schweizer Behörden sind verständigt», sagte ein Polizeisprecher. Nähere Infos zu dem Gesuchten gab es zunächst nicht. (aeg/sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter