Tragischer Unfall zwischen zwei Velos in Wagen SG: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Auf auf einem Rad- und Fussweg in Wagen SG kam es am Dienstag kurz nach 21 Uhr zu einer Kollision zwischen einem E-Bike und einem Rennvelo. Beide Lenker stürzten. Trotz Aufgebot von Rettung und Notarzt sowie der Rettungsflugwacht erlag die 49-jährige E-Bike-Fahrerin ihren schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Der 55-jährige Rennradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch mitteilt. (whr)

Zeno Hirt, 25.6.2017

