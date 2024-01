Rund 3000 Personen an Palästina-Kundgebung in Basel

Mehr «Schweiz»

Rund 3000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Theaterplatz in Basel zur zweiten nationalen propalästinensischen Kundgebung versammelt. Die Demonstration wurde von den Behörden bewilligt.

Aus der ganzen Schweiz reisten Kundgebungsteilnehmende nach Basel. Der Theaterplatz war um 14 Uhr voll. Der Umzug startete kurz nach 14.40 Uhr und sollte via Wettsteinbrücke zur Kaserne führen.

Wie eine watson-Reporterin vor Ort beobachtete, riefen Demo-Teilnehmende «Free, free Palestine», aber auch «From the river to the sea, Palestine will be free.»

Palästina-Demo auf dem Theaterplatz in Basel Bild: watson

Die Teilnehmenden waren einem Aufruf des neuen nationalen Dachverbandes Palästina gefolgt, der nach der ersten nationalen Kundgebung letzten November in Bern gegründet wurde und gemäss eigenen Angaben aus rund 80 Verbänden und Interessengruppen besteht.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand sowie ein Engagement der Schweiz im Uno-Sicherheitsrat für eine militärische und wirtschaftliche Sanktionierung des Staats Israel. In einem Aufruf zur Kundgebung sprechen die Organisatoren von einem «fortlaufenden Genozid in Gaza».

(yas/dsc/sda)