«Ich hielt an und nahm die beiden mit»: Sommaruga gibt zwei Frauen eine Mitfahrgelegenheit

In der Dankeskarte steht: «Liebe Frau Sommaruga, welch friedliches Land haben wir, wo eine Bundesrätin Autostopper mitnimmt». Sommaruga zeigte sich auf Instagram von dem Scheiben sehr berührt. Eine der Frauen sei fast 90 Jahre alt gewesen. (sda)

Die Geschichte habe sich am vergangenen Wochenende in der Region von Bütschelegg im Kanton Bern ereignet, teilte Annetta Bundi, Leiterin Kommunikation des Uvek, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Angaben machte Sommarugas Departement nicht.

Sommaruga postete am Freitag die Dankeskarte einer der Frauen auf Instagram . Sie sei kürzlich mit ihrem Mini unterwegs gewesen, am vereisten Strassenrand seien zwei Frauen unterwegs gewesen. Sie habe angehalten und die beiden mitgenommen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga in ungewohnter Rolle: Die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat zwei Autostopperinnen mitgenommen.

