Das gabs noch nie: Miss Schweiz verliert ihren Titel und ist «per sofort freigestellt»

Hahnenkamm-Abfahrt schon am Freitag +++ Frei nicht mehr VR beim FC Basel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aufgrund der Wetter-Prognosen werden die drei Weltcup-Rennen in Kitzbühel neu arrangiert. Die Hahnenkamm-Abfahrt, das Highlight, findet neu nicht am Samstag, sondern bereits morgen Freitag um 11.30 Uhr statt. Der Slalom rückt ebenfalls einen Tag nach vorne und wird am Samstag ausgetragen, der Super-G statt am Freitag am Sonntag. (ram)

Der 19-jährige Luzerner Cyril Fähndrich holte an den Junioren-Weltmeisterschaften der Nordischen eine Medaille für die Schweiz. Über 30 km klassisch mit …