Luca Hännis Horrornacht

Luca Hänni musste nach einer Horrornacht in die Notaufnahme. Von dem Geschehen berichtet er in seinem Podcast.

In seinem Podcast «Don't Worry be Hänni» mit seiner Frau Christina Luft berichtet Luca Hänni von einer Horrornacht: «Plötzlich sehe ich auf dem rechten Auge so einen riesigen Schatten». Er wurde unruhig, als der Schatten noch grösser wurde und er ein seltsames Geräusch im Ohr gehört hatte. Er erzählt weiter: «Ich hatte Panik und fing an zu googeln – da hiess es Schlaganfall».

Da er vor Kurzem Vater wurde, macht er sich noch mehr Sorgen um seine Gesundheit und fuhr mit seiner Vespa in den Notfall. Dort angekommen, seien das Geräusch und der Schatten weg gewesen. Nach einigen Tests sei er dann wieder nach Hause gefahren

Zuhause fing das Geräusch wieder an. «Da hatte ich wirklich Angst», meinte Luca Hänni. Am nächsten Morgen sei das Geräusch aber endgültig verschwunden.

Die Ärzte schlossen einen Schlaganfall aus. Wahrscheinlich habe es sich um eine Migräne mit Aura gehandelt.

Von Luca Hännis Horrornacht bekamen seine Frau und die gemeinsame Tochter nichts mit. Sie schliefen friedlich in ihren Betten. (kek)