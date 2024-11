Polizeirapport

Zehn Verletzte nach Kollision von Auto und Bus in Koblenz AG

Bei einer heftigen Kollision zwischen einem Postauto und einem Personenwagen sind am Dienstagnachmittag in Koblenz AG zehn Personen verletzt worden. Der Autofahrer und ein Kind aus dem Bus wurden per Helikopter iKantonsspital nach Aarau, wie ein Blick auf den «Flightradar24» laut der «Aargauer Zeitung» zeigt. Ihr Onlineportal berichtete als Erstes über den Unfall.

Der Postautofahrer sei eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen, sagte Pascal Wenzel, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage. Insgesamt acht Passagiere, darunter vier Kinder, erlitten Verletzungen.

Passiert ist der Unfall um 13.30 Uhr an der Aarebrücke auf der Strecke von Koblenz in Richtung Felsenau. Die Kantonsstrasse war am frühen Dienstagabend noch gesperrt. Nach der Kollision war das Postauto auf die rechte Seite gekippt und fast im nahegelegenen Auengebiet gelandet. Der Bus ist inzwischen gesichert worden und wird später geborgen, wie es in der «Aargauer Zeitung» heisst.

Zur genauen Unfallursache liegen noch keine Angaben vor. Neben Polizei und Rettungshelikopter waren auch Feuerwehr und Ambulanzen im Einsatz. Aktuell ist die Hauptstrasse zwischen Koblenz und Felsenau gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. (sda/lyn)