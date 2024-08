Polizeirapport

Polizeieinsatz bei SRF-Studio in Zürich – Grund bislang unklar

Beim SRF-Standort am Leutschenbach in Zürich ist es am Freitag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dies berichtet der «Blick». Auch die Feuerwehr sowie Ambulanzen sollen vor Ort sein, ein Bereich wurde abgesperrt. Die Polizei der Stadt Zürich bestätigte gegenüber der Zeitung, dass ein Einsatz läuft. Weitere Details sind bislang unklar. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...