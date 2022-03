Bauarbeiter will Rentner bei Winznau SO aus Aare retten und wird jetzt selber vermisst

In Winznau SO hat am Dienstagnachmittag ein Bauarbeiter einem in die Aare gefallenen Rentner helfen wollen. Seither wird er vermisst. Es läuft eine Suchaktion der Polizei.

Bruno Gribi, Mediensprecher der Solothurner Kantonspolizei, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung der Online-Ausgabe der Zeitung «20 Minuten». Der Rentner fiel laut Gribi mit einem Elektrofahrzeug in die Aare und wurde geborgen. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb er.

Die Kantonspolizei Solothurn hat weitere Informationen in Aussicht gestellt. Winznau ist ein Ort zwischen Olten SO und Obergösgen SO. (sda)