Polizeirapport

Snowboarderin stirbt bei Sturz in Gletscherspalte bei Saas-Fee

Eine Snowboard-Fahrerin ist am Donnerstag beim Freeriden oberhalb von Saas-Fee VS in eine Gletscherspalte gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Bei der Verunfallten handelt es sich um eine 30-jährige Chinesin.

Die Snowboarderin sei kurz nach 12 Uhr zusammen mit einer anderen Person auf dem Feegletscher abseits der markierten Piste unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Freitag mit. Bei der Abfahrt sei sie dann mehrere Meter in die Tiefe gefallen.

Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau feststellen können. Die Umstände, die zum Unfall führten, seien noch nicht geklärt und würden von der Staatsanwaltschaft untersucht. (sda)