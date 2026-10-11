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Arbeitsunfall im Wallis: Mann stirbt im Wald

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Mann stirbt bei Holzarbeiten in Mund VS

11.10.2026, 13:11

Ein 67-jähriger Mann ist am Samstag bei Holzschlagarbeiten in einem Wald in Mund VS ums Leben gekommen. Angehörige fanden den Vermissten unter einem Baumstamm eingeklemmt.

Der 67-jährige Schweizer habe sich gegen 10.15 Uhr in das Waldstück Warbflie begeben, um dort Holz zu schlagen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Als er nicht zurückgekehrt sei, hätten Angehörige am Unfallort nach ihm gesucht.

Der aufgebotene Notarzt der Air Zermatt konnte laut der Mitteilung nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (sda)

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