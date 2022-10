Polizeirapport

14-Jähriger rast mit Tempo 213 auf der Autobahn bei Wil

Ein 14-jähriger Italiener ist am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto seines Vaters auf der A1 bei Wil SG mit 213 km/h erwischt worden. Er wurde bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

Der 14-jährige Italiener habe in der Nacht auf den Sonntag das Auto seines Vaters entwendet, teilte die St.Galler Polizei am Dienstag mit. Der Jugendliche fuhr damit vom Toggenburg nach Wil und anschliessend auf der Autobahn in Richtung St.Gallen.

In Oberbüren verliess er die Autobahn und fuhr wieder zurück. Kurz nach dem Rastplatz Thurau wurde dann sein Auto von einer semistationären Messanlage erfasst, die eine Geschwindigkeit von 213 km/h aufzeichnete. (aeg/sda)