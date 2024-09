Ein Mann flüchtete nach einer Auseinandersetzung in Konstanz ins nahegelegene Kreuzlingen TG. Bild: Shutterstock

Polizeirapport

Grosseinsatz in Konstanz: Mann flüchtet nach Auseinandersetzung in Richtung Schweiz

Im deutschen Konstanz ist es Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann flüchtete dabei mit einem E-Roller in Richtung Schweizer Grenze. Er könnte laut der Polizei bewaffnet sein.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut den deutschen Polizeikräften am frühen Abend in einem Hotel in Konstanz. Ein 19-Jähriger sei daraufhin mit einem E-Roller in Richtung Schweiz geflüchtet, wie die deutsche Polizei weiter mitteilte. Die Beamten waren mit einem Grossaufgebot vor Ort im Einsatz. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren am Donnerstagabend noch unklar.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte einen Einsatz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Grosseinsatz finde in Konstanz statt, Schweizer Einsatzkräfte stünden den deutschen Behörden unterstützend zur Seite. Eine allfällige Festnahme konnte die Kantonspolizei Thurgau am späten Donnerstagabend nicht bestätigen. (sda/dpa)