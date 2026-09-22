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Arbeiter stirbt bei Unfall mit Gabelstapler in Buhwil TG

Ein Polizist geht an einem Triopan Faltsignal mit der Aufschrift Unfall vorbei, waehrend eines Einsatzes in Oberwinterthur, am Donnerstag, 14. Maerz 2024 in Winterthur. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Bild: KEYSTONE
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Arbeiter stirbt bei Unfall mit Gabelstapler in Buhwil TG

22.09.2026, 08:4322.09.2026, 08:45

Ein 38-jähriger Arbeiter ist am Montag in Buhwil TG unter einem umgekippten Gabelstapler eingeklemmt worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Der genaue Hergang wird noch abgeklärt.

Der 38-jährige Deutsche fuhr kurz vor sieben Uhr auf einem Firmengelände mit dem Gabelstapler, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mit. Aus noch ungeklärten Gründen kippte das Fahrzeug ein Wiesenbord hinunter. Der Fahrer wurde darunter eingeklemmt.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten. Zusätzlich ist ein Care-Team beigezogen worden. (pre/sda)

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