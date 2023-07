Polizeirapport

Polizei findet drei Tote in Garage in Uerkheim AG

In Uerkheim AG kam es am Donnerstag zu einem grossen Polizeieinsatz. Dabei wurden drei tote Personen in einer Garage aufgefunden. Zur Todesursache gab die Polizei bislang nicht Auskunft. Für die Bevölkerung habe jedoch keine Gefahr bestanden. Auch die Feuerwehr wurde aufgeboten. Eine Fahndung wurde nicht ausgelöst.

Mehr folgt in Kürze ...