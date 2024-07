Polizeirapport

Mehrere Armeeangehörige in Chur von Auto erfasst – ein Schwerverletzter

Vier Armeeangehörige sind am Mittwochabend in Chur auf dem Trottoir von einem Auto erfasst und verletzt worden. Einer von ihnen erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. (sda)