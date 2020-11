Autobahn-Drama im Wallis: Mann will Hilfe leisten – und stirbt am Ende selbst

Schweiz

Polizeirapport

St.Maurice: Mann will Hilfe leisten – und stirbt am Ende selbst



Das Unglück beginnt um kurz vor sieben Uhr am Donnerstagmorgen: Ein Autofahrer verliert bei St.Maurice auf der A9 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es dreht sich um die eigene Achse und kommt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Ein nachkommendes Auto hält an. Fahrer und Beifahrer steigen aus, um nachzuschauen, ob der Autofahrer verletzt ist. Das dies nicht der Fall ist, kehren die Beiden zurück zu ihrem Auto.

Bild: Kapo VS

Just in dem Moment verlieren zwei weitere Autofahrer auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geraten ins Schleudern, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Eines der Autos prallt in einen der Männer, die zuvor noch helfen wollten. Er stirbt noch auf der Unfallstelle. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Unterwallis. Die Staatsanwaltschaft klärt nun die Unfallursache ab. (mlu)



