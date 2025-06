Polizeirapport

Bewohner zweier Häuser nach Dachstockbrand in Adliswil ZH evakuiert

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Adliswil ZH ist am Samstag Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Das sagte ein Polizeisprecher, der sich vor Ort befand, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Brand sei am Morgen vermutlich in einer Wohnung in einem von zwei zusammengebauten Mehrfamilienhäusern ausgebrochen. Das Feuer habe sich dann auf den Dachstock ausgebreitet.

Die Bewohnenden beider Häuser seien evakuiert worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Löscharbeiten waren am Mittag noch im Gang.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung und zu einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es auf Alertswiss, dem Warndienst des Bundes. Den Anwohnerinnen und Anwohnern wurde zunächst empfohlen, die Fenster zu schliessen. Gegen 13 Uhr gab es eine Entwarnung, es seien keine besonderen Massnahmen mehr zu treffen. (sda)