Über fünfzig Verkehrsunfälle auf winterlichen Berner Strassen

Am stärksten betroffen war die Region Seeland, Berner Jura mit knapp dreissig Unfällen zwischen 4.00 Uhr und 8.00 Uhr. Im Mittelland, Oberaargau und Emmental kam es zu mehr als 15 Unfällen. Das Berner Oberland und die Agglomeration Bern waren weniger stark betroffen mit fünf, respektive drei Unfällen in den frühen Morgenstunden. (cpf/sda)

Im Kanton Bern ist es am Freitagmorgen bis 8.00 Uhr zu über fünfzig Unfällen im Strassenverkehr gekommen. Eine Person hat sich dabei in Vinelz am Bielersee leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

