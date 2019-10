Schweiz

Polizeirapport

Massenkarambolage auf der A2: 11 Autos krachen im Tunnel Eich ineinander



Im Tunnel Eich auf der Autobahn A2 sind am frühen Freitagmorgen elf Fahrzeuge in eine Auffahrkollision verwickelt gewesen. Laut der Luzerner Polizei verletzten sich bei der Massenkarambolage neun Personen.

Bild: Kapo LU

Acht Personen wurden leicht, eine Person mittelschwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Der Tunnel Eich in Fahrtrichtung Norden war zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie zur Reinigung für mehrere Stunden gesperrt. Seit 10:45 Uhr ist die Autobahn A2 in beiden Richtungen wieder normal befahrbar. (sda)