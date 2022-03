5 Tote in Innenstadt von Montreux gefunden – Polizei steht vor Rätsel

In der Innenstadt von Montreux VD sind am Donnerstagmorgen fünf Tote aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Umstände waren zunächst unklar. Die Behörden stellten weitere Informationen im Tagesverlauf in Aussicht.

