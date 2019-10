Schweiz

Polizeirapport

Polizeimeldung: Wegen Akku brennt Davoser Wohnzimmer aus



kapo graubünden

Wohnzimmer in Davos brennt komplett aus – wegen eines Akkus

Bei einem Wohnzimmerbrand in Davos Platz ist am frühen Samstagmorgen beträchtlicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte ein Akku in einer Ladestation gewesen sein, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilte.

Ein Hausbewohner eines Zweifamilienhauses alarmierte demnach nach 01.15 Uhr die Rettungskräfte. Der junge Mann weckte alle Personen im Haus, so dass diese sich selbständig und unverletzt in Sicherheit bringen konnten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Davos konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand rasch löschen, die Wohnung ist trotzdem nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (dac/sda)