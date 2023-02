Polizeirapport

Junger Mann in Chippis im Wallis leblos aufgefunden

Ein junger Mann ist am Samstagmorgen in Chippis im Wallis leblos auf einer Strasse in der Nähe des Fussballplatzes gefunden worden. Die Umstände des Todes werden abgeklärt.

Weitere Informationen, etwa zum Alter oder ob es Hinweise auf Dritteinwirkung gibt, gab die Polizei am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht bekannt. Der Mann wurde gegen 5.30 Uhr auf einer öffentlichen Strasse aufgefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er starb trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. (sda)