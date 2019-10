Schweiz

Polizeirapport

Ecstasy-Pillen statt Legosteine im Postpäckli



Dieses Päckchen war wohl nicht für ein Kind bestimmt: Im Postzentrum Mülligen AG haben Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung in einer Legopackung über 1000 Ecstasy-Pillen gefunden.

Die Legopackung aus den Niederlanden war in Geschenkpapier eingewickelt und an eine Person aus dem Kanton Zürich adressiert, wie die Zollverwaltung am Dienstag mitteilte.

Als die Zollmitarbeitenden letzten Donnerstag das Päckli öffneten, fanden sie darin zwar die Bauanleitung für einen Lego-Dinosaurier aber keine Legosteine. Stattdessen enthielt die Packung 1006 Ecstasy-Pillen. Die Drogen wurden sichergestellt und später der Kantonspolizei Zürich übergeben. (sda)