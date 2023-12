Blick aus einem vorbeifahrenden Auto. bild: twitter

Grossbrand in Genf, SBB-Verkehr ist unterbrochen, auch TGV betroffen

In Vernier (GE) ist ein grosses Feuer ausgebrochen. Der Zugverkehr zwischen dem Stadtzentrum und La Plaine ist unterbrochen; auch die TGVs sind betroffen. Die Feuerwehr hat Verstärkung angefordert.

In Vernier (GE) ist am Chemin des Batailles 24, in der Nähe des Genfer Flughafens, ein Feuer ausgebrochen. Auf Anfrage von watson erklärte Nicolas Millot, Sprecher der Genfer Rettungsdienste, dass die Feuerwehr im Anmarsch sei und bereits Verstärkung an den Ort des Geschehens gerufen werde. Die SBB informierten über den Vorfall via die Plattform X:

Jean-Philippe Schmidt, Sprecher der SBB, bestätigte auf Anfrage, dass die Feuerwehr den Fahrtunterbruch angefordert hatte – dies aufgrund der starken Rauchentwicklung und der potenziellen Gefahren für die Oberleitungen.

«Zwischen Genf und La Plaine verkehren zurzeit keine Züge; wir haben Ersatzbusse eingerichtet.» Jean-Philippe Schmidt, Sprecher SBB

Er fügte hinzu, dass auch die TGVs von der Unterbrechung betroffen seien. Der Löschzug sei ebenfalls angefordert worden, er befinde sich auf dem Weg zum Unfallort Vernier. Die Unterbrechung des Bahnverkehrs wird voraussichtlich bis ca. 19.30 Uhr andauern.

