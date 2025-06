Polizeirapport

Erdrusch trifft Bahntrassee und Strasse nahe St. Niklaus VS

In St. Niklaus im Mattertal ist am Montagabend ein Erdrutsch auf die Strasse und die Bahnstrecke niedergegangen. Auch an weiteren Orten im Oberwallis stand die Feuerwehr nach einem heftigen Gewitter im Einsatz.

Die Strecke der Matterhorn-Gotthard-Bahn war zwischen Kalpetran und Täsch unterbrochen, wie das Bahnunternehmen auf der Plattform X mitteilte. Die Züge fielen deshalb zwischen Kalpetran und Zermatt aus. Zwischen Täsch und Randa wurde eine Ersatzbeförderung eingerichtet.

Der Erdrutsch habe auch die Strasse getroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch in Raron und Naters sei die Feuerwehr wegen Gewitterschäden ausgerückt.

Informationen über Verletzte lagen der Walliser Kantonspolizei zunächst keine vor. Auch über Gewitterschäden im Unterwallis sei der Polizei nichts bekannt, hiess es.

Gleich drei Waldbrände

Zuvor waren im Oberwallis innert kürzester Zeit gleich drei Waldbrände ausgebrochen, wie die Air Zermatt in einem Communiqué mitteilte. Der erste Löscheinsatz mit Helikoptern und Löschsäcken betraf dabei ebenfalls die Gemeinde St. Niklaus.Die beiden weiteren Brände brachen in Blatten bei Naters sowie in Oberems aus. Dank dem raschen Einsatz von Feuerwehren und Helikoptern sei Schlimmeres verhindert worden, schrieb die Air Zermatt.(sda)