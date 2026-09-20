In Urnäsch verlor ein Töfffahrer die Kontrolle über seine Maschine und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Polizeirapport

Töfffahrer bei Unfall in Urnäsch AR schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall in Urnäsch AR hat sich ein 32-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zuerst mit einer Leitplanke und dann mit einem Metallpfosten.

In dieser Rechtskurve ereignete sich der Unfall. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Der Töfffahrer und sein Motorrad rutschten mehrere Meter auf der Strasse talwärts, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mit. Der Mann zog sich schwere Beinverletzungen zu. Die Rega flog ihn ins Spital.

Der Unfall ereignete sich am späteren Freitagnachmittag auf der Fahrt von der Schwägalp in Richtung Urnäsch, kurz nach der Örtlichkeit Chräzerli. (sda)