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Unfall in Heimberg: 2 Verletzte

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Zwei Verletzte bei Selbstunfall in Heimberg BE

11.10.2026, 10:2911.10.2026, 10:29

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto in Heimberg sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen verletzt worden. Der Lenker und sein Beifahrer mussten mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Nach Polizeiangaben hatte der Lenker auf der Bernstrasse in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet ins angrenzende Wiesland, kollidierte mit einem Kandelaber und kam schliesslich auf dem Dach zu liegen.

Ersthelferinnen und Ersthelfer betreuten die beiden verletzten Männer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Bernstrasse wurde für rund vier Stunden vollständig gesperrt. Die Kantonspolizei Bern geht der genauen Unfallursache nach. (sda)

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