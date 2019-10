Schweiz

Polizeirapport

Herisau AR: 79-Jähriger kracht mit Auto in Hauswand – Ursache unklar



Am Samstagnachmittag hat sich in Herisau ein Verkehrsunfall mit einem Sachsachen von mehreren tausend Franken ereignet. Ein 79-Jähriger sei von der Strasse abgekommen und mit einer Hauswand kollidiert.

Bild: Kapo AR

Dies teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medieninformation in der Nacht auf Montag mit. Da der Automobilist währen der Unfallaufnahme auf der Gossauerstrasse über Unwohlsein geklagt habe, sei er zur Kontrolle in ärztliche Behandlung gebracht worden, hiess es weiter im Communiqué. Die Unfallursache sei zudem Gegenstand von weiteren Abklärungen. (sda)