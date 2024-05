Tiktoker wirft in Zürich mit Drohne Geld ab – Bub schwer verletzt

Polizeirapport

Tiktoker wirft in Zürich mit Drohne 24'000 Franken ab – Bub schwer verletzt

Während des Abwurfs von Bargeld von einer Drohne über einer Menschenmenge in einem Park in Zürich hat sich ein 12-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Bub sei mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mit.

Die Umstände waren zunächst unklar. Zum Vorfall kam es gemäss Polizei am Samstagabend auf der Blatter- respektive Chinawiese im Rahmen einer unbewilligten Aktion. Ein privater Veranstalter habe kurz vor 20.00 Uhr eine Drohne mit einem Geldsack über dem Park aufsteigen lassen.

Gemäss Medienberichten liess ein Tiktoker insgesamt 24’000 Franken in Zehnernoten auf die Leute rieseln. In einem Video waren schreiende Menschen zu hören. Ein Mann unter einer goldigen Maske und mit Megafon in der Hand rief dazu auf, «friedlich zu bleiben».

Die unter der Drohne versammelten Menschen versuchten laut der Polizei, möglichst viele Geldscheine aufzusammeln. Während des Gedränges wurde der Bub dann verletzt. Beim Opfer handelt es sich um einen Dominikaner.

Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Spital. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Hintergründen ein. Sie suchte Zeugen. (sda)