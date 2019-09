Schweiz

Polizeirapport

Vier Verletzte bei Massenschlägerei in Basel



Bei einer Massenschlägerei in der Stadt Basel sind am Samstagabend vier Männer verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei nahm sieben Personen fest. Der Grund für den Streit war zunächst unklar. Die Behörden setzten für die Ermittlung eine Sonderkommission ein.

Bild: KEYSTONE

An der gewalttätigen Auseinandersetzung in der Dreirosenanlage gegen 19.15 Uhr waren zwischen 15 bis 20 Personen beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft am späten Abend mitteilte. Anwohner alarmierten demnach die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, fand sie vor Ort die vier Verletzten. Diese erlitten unter anderem Stichwunden. Sie wurden in zwei Spitäler gebracht. Mehrere Personen flüchteten vom Tatort.

Insgesamt nahm die Polizei sieben Männer fest, darunter die vier Verletzten. Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 44 Jahren alt. Es handelt sich bei ihnen um zwei Kosovaren, zwei Algerier sowie je einen Mann aus Mazedonien, Serben und Libyen.

Der Tathergang ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen. (mim/sda)