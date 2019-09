Schweiz

Polizeirapport

Frau fährt in Winterthur zu Polizeibefragung - ohne Führerausweis



Bild: KEYSTONE

Eine Frau hat in Winterthur auf dem Polizeiposten zur Befragung wegen Lenkens eines Fahrzeugs ohne Führerausweis erscheinen müssen. Die Philippinin tat dies am Sonntag pünktlich wie vereinbart - sie kam jedoch mit dem Auto.

Die 44-Jährige war am Freitagabend an der Zürcherstrasse in Winterthur mit übersetzter Geschwindigkeit geblitzt worden. Später stellte sich heraus, dass ihr bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Führerausweis entzogen worden war, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte.

Die Polizei lud die Autolenkerin deshalb am Sonntagmorgen auf die Wache zur Befragung ein. Der diensthabende Beamte staunte nicht schlecht, als die 44-Jährige mit dem Auto vorfuhr. Die Frau wird nun wegen mehrfachen Fahrens trotz Entzug des Führerausweises angezeigt. Die Polizei nahm ihr vorsorglich die Kontrollschilder ab. (dfr/sda)