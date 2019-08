Schweiz

Polizeirapport

A9: Brückeneinsturz droht - Autobahn gesperrt



Bild: KEYSTONE

Nach einem Unfall ist die Autobahn A9 zwischen Vevey und Montreux in beiden Richtungen bis am Dienstagmorgen gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen am Montagabend mitteilte. Eine einsturzgefährdete Fussgängerbrücke muss abgebrochen werden.

🚧⚠️🚓 Autoroute A9 Lausanne-Simplon fermée dans les deux sens entre Vevey et Montreux suite à un accident. Déviations mises en place. Importantes perturbations dans le secteur - communication suivra pic.twitter.com/95rGTjFRJ6 — Police vaudoise (@Policevaudoise) August 26, 2019

Beschädigt wurde die Überführung durch einen Lastwagen, der eine Fräsmaschine transportierte. Der Fussgängersteg muss sofort abgebrochen werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) schrieb.

Seine Experten hatten die Struktur untersucht und schätzten die Schäden als schwer ein. Das Amt ordnete darum die Autobahnsperrung bis auf weiteres an.

Da der Abriss sofort erfolgt, rechnete das Astra, dass die Autobahn zwischen Vevey und Montreux am Dienstagmorgen wieder offen sein sollte. Bis dahin sind Umleitungen signalisiert. (mim/sda)