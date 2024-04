Polizeirapport

24-Jähriger rast mit Tempo 119 durch innerorts durch Au ZH

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: In Au ZH hat die Polizei einen 24-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Auto am Samstag mit 119 Kilometern pro Stunde über eine Innerortsstrecke raste. Er wurde angehalten und verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Zudem wurde dem jungen Schweizer der Führerschein auf der Stelle abgenommen, und sein Auto wurde sichergestellt. Die Polizei schrieb von einem «stark motorisierten Auto».

Nach der Befragung durch die Polizei sei der Fahrer wieder entlassen worden, hiess es in der Mitteilung. Er müsse sich nun wegen eines Raserdeliktes vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)