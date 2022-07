Polizeirapport

Solarpanels auf Einkaufszentrum in Schaffhausen fliegen in die Luft

Auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Herblingen SH sind am Samstagnachmittag mehrere Solarpanels explodiert. Die Explosion riss die Panels aus der Verankerung. Die Ursache war am Sonntag nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Die Explosion vernahm ein Angestellter in dem Zentrum kurz nach 16 Uhr, wie die Schaffhauser Kantonspolizei mitteilte. Bei einer Kontrolle durch Feuerwehr und Polizei auf dem Dach zeigte sich, dass ein Teil der Solarpanels explodiert und aus der Verankerung gerissen waren. Die Elektriker-Gruppe der Stadtfeuerwehr Schaffhausen nahm die explodierten Panels vom Netz.

Die genaue Ursache untersuchen Experten des Elektrizitätsunternehmens SHPower. Fehlmanipulation oder Sabotage liessen sich nach Polizeiangaben vom Sonntag ausschliessen. (yam/sda)