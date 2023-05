Polizeirapport

Rentner (78) fällt über 100 Bäume im Stadtzürcher Wald – festgenommen

Über Monate hinweg sind am Stadtzürcher Schwendenholzweg über hundert Bäume illegal gefällt worden. Nun ist der Polizei der mutmassliche Täter in die Fänge gegangen: Sie nahm am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an der Mammutbaum-Allee einen 78-jährigen Mann in flagranti fest.

Über 100 Bäume sind am Schwendenholzweg gefällt worden. Bild: Stadtpolizei Zürich

Der Mann ist geständig, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Er habe den Mammutbäumen mehr Licht und Wärme verschaffen wollte. Er muss sich nun vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten. Der angerichtete Sachschaden beträgt über hunderttausend Franken.

Der Täter wollte den Mammutbäumen mehr Licht und Wärme verschaffen. Bild: Stadtpolizei Zürich

Die gefällten Bäume waren einem Mitarbeiter von Grün Stadt aufgefallen, der Anzeige bei der Stadtpolizei erstattete. Bei einer Besichtigung des betroffenen Waldabschnitts, wiesen einige Details darauf hin, dass erst kürzlich jemand Bäume gefällt haben musste. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden Fahndungsmassnahmen eingeleitet.(red)