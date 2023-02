Polizeirapport

Tötungsdelikt in Rupperswil AG – Polizei vor Ort

In der Nähe der Denner-Filiale in Rupperswil kam es am Mittwochmorgen zu einem Tötungsdelikt. Dies berichtet argoviatoday.ch. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt die Meldung.

Passiert ist das Tötungsdelikt im Zentrum von Rupperswil in der Nähe der Denner-Filiale, wie Augenzeugen gegenüber argoviatoday berichten. Die Polizei sei vor Ort. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte gegenüber der SDA, dass das Delikt in einem Haus begangen wurde.

Mehr Informationen folgen

(aeg)