Schweiz

Polizeirapport

Reichenburg SZ: Landwirt stürzt in Güllenkasten und stirbt



Ein 52-jähriger Landwirt ist am Montag in Reichenburg SZ bei der Arbeit in den Güllenkasten gestürzt und dort gestorben. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, barg die Feuerwehr den Leichnam. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen. (sda)