Polizeirapport

Busswil TG: Auto stürzt nach Kollision in Baugrube – Fahrerin verletzt

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos ist am Freitagmittag in Busswil TG ein Fahrzeug in eine Baugrube gestürzt. Eine 63-jährige Autofahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Das Auto stürzte nach dem Unfall in die Baugrube. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein 53-jähriger Autofahrer war auf der Hubstrasse unterwegs und wollte bei einem Stopsignal nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto der entgegenkommenden 63-Jährigen.

Der Mann blieb unverletzt; es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. (sda)