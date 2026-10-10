Polizeirapport
Busswil TG: Auto stürzt nach Kollision in Baugrube – Fahrerin verletzt
Nach einer Kollision zwischen zwei Autos ist am Freitagmittag in Busswil TG ein Fahrzeug in eine Baugrube gestürzt. Eine 63-jährige Autofahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.
Ein 53-jähriger Autofahrer war auf der Hubstrasse unterwegs und wollte bei einem Stopsignal nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto der entgegenkommenden 63-Jährigen.
Der Mann blieb unverletzt; es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. (sda)