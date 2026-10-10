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Unfall in Busswil: Auto stürzt in Baugrube

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Busswil TG: Auto stürzt nach Kollision in Baugrube – Fahrerin verletzt

10.10.2026, 09:4010.10.2026, 09:40

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos ist am Freitagmittag in Busswil TG ein Fahrzeug in eine Baugrube gestürzt. Eine 63-jährige Autofahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Unfall Busswil 10.10.26
Das Auto stürzte nach dem Unfall in die Baugrube.Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein 53-jähriger Autofahrer war auf der Hubstrasse unterwegs und wollte bei einem Stopsignal nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto der entgegenkommenden 63-Jährigen.

Der Mann blieb unverletzt; es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. (sda)

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