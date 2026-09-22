Mehrere beschädigte Autos in Luzern. bild: kapo luzern

Polizeirapport

Touristin beschädigt beim Einparkieren in Luzern mehrere Autos

Eine 20-jährige Touristin hat am Montagabend in Luzern bei einem missglückten Parkiermanöver mehrere Autos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 90'000 Franken.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. bild: kapo luzern

Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem stellte sie fest, dass die rumänische Touristin über keinen gültigen Führerausweis verfügte.

Sie hatte am Geissensteinring versucht, ihr Auto in ein Längsparkfeld abzustellen. Dabei prallte sie in ein parkiertes Auto und anschliessend in das Heck eines zweiten Fahrzeugs, das durch die Wucht in ein drittes Auto geschoben wurde. (sda)