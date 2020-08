Schweiz

Polizeirapport

Sattel: Polizei gibt nach Grosseinsatz Entwarnung



Polizei gibt nach Grosseinsatz im Kanton Schwyz Entwarnung



In Sattel im Kanton Schwyz ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen zu einem grösseren Einsatz ausgerückt. Sie fand eine verletzte Person vor, die mit der Rega in ein Spital geflogen werden musste. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei bestätigte den Einsatz in einem Wohnquartier, über den der «Bote der Urschweiz» und «Blick.ch» berichtet hatten. Er präzisierte, es sei ein Haus abgeriegelt und dazu eine Strasse gesperrt worden.

Die Spurensicherung laufe noch. Für die Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Nähere Angaben zum Vorfall kündigte der Sprecher für den Verlauf des Vormittags an. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen