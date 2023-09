Polizeirapport

Brand im Dach der Schlittschuhalle in Biasca TI ausgebrochen

In der Eishalle in Biasca ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Gemäss Informationen der Tessiner Kantonspolizei steht das Dach der Eisbahn in Flammen. Verletzt worden ist beim Brand niemand, als Vorsichtsmassnahme wurden die örtliche Mittelschule und das Berufsbildungszentrum evakuiert.

Der Grund des Brandes ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auf dem Dach der Eishalle seien Sonnenkollektoren angebracht, heisst es im Polizei-Communiqué.

Der Brand beschränke sich auf einen Teil des Daches, und die Löscharbeiten seien im Gange. Ein Feuerwehrmann sei wegen eines Unwohlseins mit dem Krankenwagen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Bereits am Mittag hatte die Warn-App Alertswiss wegen des dichten Brandrauchs empfohlen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ebenso wurde empfohlen, Lüftungs- und Klimaanlagen in der Umgebung auszuschalten. (yam/sda)