Die 15-Jährige musste mit der Alpine Air Ambulance ins Spital gebracht werden. bild: Kantonspolizei aargau

Polizeirapport

15-jährige Fussgängerin in Zofingen AG angefahren und verletzt

Ein 60-jähriger Lenker eines Kleinmotorrads hat am Dienstag in Zofingen AG ein 15-jähriges Mädchen angefahren. Ein Rettungshelikopter flog die verletzte Fussgängerin in ein Spital. Das Mädchen war bewusstlos liegen geblieben.

Der Lenker des Kleinmotorrads Piaggio Ape kollidierte am Mittag auf der Strengelbacherstrasse bei der Bushaltestelle Mühlewiese mit der Fussgängerin, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Der Lenker des Piaggio Ape kollidierte mit einer Fussgängerin. bild: kantonspolizei aargau

Aus welchem Grund es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Fussgängerin kam, ist nach Angaben der Kantonspolizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung.

Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Die Strasse blieb bis kurz vor 16.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zur Dokumentation und Spurensicherung standen Spezialisten der Unfallgruppe im Einsatz. (sda)