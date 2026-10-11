An manchen Polizeiautos entstand Totalschaden. Bild: Stadtpolizei Zürich

Polizeirapport

Illegale Party beim Hardplatz in Zürich: Polizei mit Steinen und Feuerwerk angegriffen

In der Nacht auf Sonntag wurde beim Hardplatz in Zürich eine illegale Party gefeiert. Die Polizei erfuhr kurz nach 23 Uhr davon, wie es in einer Mitteilung heisst. Zunächst wurde die Party noch geduldet, weil aber mehrere Meldungen über Sachbeschädigungen an Hausfassaden und Fahrzeugen sowie Belästigungen von Anwohnenden gemeldet wurden, entschied sie sich, die Party zu beenden.

Über hundert teils vermummte Personen in der verbarrikadierten Unterführung und auf dem Hardplatz wurden mehrfach dazu aufgefordert, den Ort innerhalb von zehn Minuten zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits Pflastersteine und Glasflaschen geflogen, schreibt die Stadtpolizei.

Die Chaoten warfen mit Pflastersteinen. Bild: Stadtpolizei Zürich

Schliesslich mussten sich die Einsatzkräfte aufgrund der massiven Gewalt zurückziehen. Dabei habe sie ein anderer Mob unvermittelt und gezielt mit Raketen beschossen, das Feuerwerk sei auf Kopfhöhe explodiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mob im Vorfeld gezielt Depots mit Raketen angelegt hat, heisst es in der Mitteilung.

Dank der Schutzausrüstung kam es nicht zu schweren Verletzungen. Die Polizei ihrerseits setzte daraufhin Reizstoff, Wasserwerfer und Gummischrot ein. Trotzdem wurde sie weiterhin massiv mit Pflastersteinen und Raketen angegriffen.

Polizeifahrzeuge wurden beschädigt. Bild: Stadtpolizei Zürich

Die Chaoten hätten sich verbarrikadiert und rund 24 Container angezündet. Erst gegen 3 Uhr morgens konnte die Polizei die Lage unter Kontrolle bringen.

Die Chaoten zündeten 24 Container an. Bild: Stadtpolizei Zürich

Ein Polizist wurde beim Einsatz verletzt, mehrere Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Es kam auch zu Totalschäden. Die Gesamtsumme der Schäden ist noch nicht klar. Die Polizei stellte weiter eine Musikanlage sicher. Für das Löschen der Feuer stand Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. (vro)