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Viehanhänger kippt in Biberbrugg SZ auf Auto – 5 Rinder eingeschläfert

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Viehanhänger kippt in Biberbrugg SZ auf Auto – 5 Rinder eingeschläfert

09.10.2026, 14:5509.10.2026, 14:55

Bei einem durch einen Viehanhänger verursachten Verkehrsunfall ist am Freitag in Biberbrugg SZ eine 84-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Fünf verletzte Rinder mussten vom Tierarzt getötet werden.

Der Viehanhänger kippte auf ein Auto.
Der Viehanhänger kippte auf ein Auto.bild: kantonspolizei schwyz

Der Unfall ereignete sich um 10.30 Uhr auf der Einfahrt zur H8 in Biberbrugg, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Der Viehanhänger, der von einem Lieferwagen gezogen wurde, löste sich, geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen ein Bord und kippte auf ein Auto.

Die Lenkerin des Autos wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde von einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Sie hatte nach Angaben der Kantonspolizei erhebliche Verletzungen erlitten.

Die sieben Rinder, welche sich im Anhänger befanden, wurden beim Unfall verletzt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Bei fünf Tieren waren die Verletzungen so gravierend, dass sie von einem Tierarzt getötet werden mussten. (hkl/sda)

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