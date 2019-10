Schweiz

Polizeirapport

19-Jähriger Lenker landet im Albulatal mit dem Auto auf dem Dach



Bild: Kapo GR

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntag im Albulatal zwischen Stierva und Mon mit seinem Personenwagen auf dem Dach gelandet. Der junge Mann verletzte sich beim Selbstunfall leicht.

Der Fahrer war am Nachmittag auf der Stiervastrasse talwärts nach Mon unterwegs, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Es touchierte die Böschung am rechten Strassenrand, danach kippte der Wagen aufs Dach, rutschte über die Gegenfahrbahn und blieb total beschädigt neben der Strasse liegen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Der leicht verletzte Lenker begab sich selber zur ärztlichen Kontrolle. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (aeg/sda)