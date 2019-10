Schweiz

Polizeirapport

Preda: Töfffahrer am Albulapass rutscht in Fussgänger



Auf der Nordseite des Albulapasses sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern und zwei Fussgängern drei Personen verletzt worden. Ein Töfffahrer war nach einem Sturz in zwei Fussgänger gerutscht.

Bild: Kapo Graubünden

Zwei Motorradlenker waren auf der Nordseite des Albulapasses talwärts unterwegs, als der vordere Fahrer auf der Höhe des Palpuogna-Sees wegen eines langsam fahrenden Autos bis fast zum Stillstand bremsen musste. Der zweite Töfffahrer, ein 28-jähriger Lernfahrer, musste ebenfalls stark abbremsen. Dabei kam er zu Fall und touchierte das Motorrad vor ihm.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag weiter mitteilte, rutschte der Fahrer danach in zwei am linken Strassenrand stehende Fussgänger. Die Rettungsflugwacht (Rega) flog den mittelschwer verletzten Zweiradfahrer ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die zwei leichtverletzten Fussgänger im Alter von 29 und 31 Jahren begaben sich selber in ärztliche Behandlung. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab. (sda)